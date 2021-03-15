Российские диетологи раскрыли полезные свойства пяти сырых продуктов

Москва, 15 марта. Некоторые продукты без термической обработки насыщены полезными свойствами. О пяти из них рассказали российские диетологи.

Неприготовленная овсянка сохраняет в себе полезные вещества, включая клетчатку. Она хороший источник углеводов, жиров, белков, витаминов, пищевых волокон и макроэлементов. Овес рекомендован при заболеваниях ЖКТ, при атеросклерозе, анемии. Об этом рассказала диетолог Ирина Торопыгина.

Полезной для женского здоровья оказалась цветная капуста, богатая фитоэстрогенами. Они нормализуют обмен веществ в организме и отсрочивают наступление климакса, отметила нутрициолог Тамара Крамченинова. Диетолог Ирина Бородина советует обратить внимание на пророщенную чечевицу, которая богата железом. Ее можно подсыпать в салаты без термической обработки.

Богатый антиоксидантами красный болгарский перец полезен для профилактики рака. Он ускоряет процесс регенерации клеток, а в сыром виде содержит много витамина С. Еще одним продуктом, который не требует термической обработки, являются семена льна, сообщают СМИ.

Известный телеведущий и врач Александр Мясников раскрыл самый простой продукт, который является верным средством для профилактики рака. Брокколи богат антиоксидантами и способствует снижению риска появления злокачественных новообразований.