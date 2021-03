Посвященная протестам в США песня стала лучшей по версии «Грэмми»

Исполнительница Габриэлла Уилсон, известная под псевдонимом H.E.R., завоевала «Грэмми» в категории «Песня года». Название трека — последние слова, которые произнес убитый полицейскими США Джордж Флойд. Они же и стали символом движения Black Lives Matter, пишет RT.

На победу в этой номинации претендовали Бейонсе с песней Black Parade, Roddy Ricch с треком The Box, Тейлор Свифт с Cardigan, Пост Малон с Circles, Дуа Липа с Don't Start Now. Американская певица Билли Айлиш тоже входила в список с синглом Everything I Wanted.

Среди лауреатов премии оказалась популярная американская певица Билли Айлиш. Она завоевала статуэтку «Грэмми» за саундтрек No Time To Die к предстоящему фильму о приключениях Джеймса Бонда. Награду она разделила со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О"Коннеллом.