Мультфильм «Райя и последний дракон» возглавил российский прокат

Москва, 15 марта. Американский мультфильм «Райя и последний дракон» стал лидером российского проката по итогам этих выходных, следует из данных портала kinobusiness.com.

Лента, вышедшая в прокат 4 марта, собрала за минувшие выходные 170,5 млн рублей. История рассказывает о воительнице в королевстве Кумандра, которая собирает команду для поиска последнего оставшегося в мире дракона.

Вторая строчка досталась отечественной комедии «Пара из будущего» с Марией Ароновой и Сергеем Буруновым в главных ролях. Фильм Алексея Нужного заработал 112 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров мультфильм «Том и Джерри». Лента вышла на экраны 25 февраля, к себе в копилку она положила еще 60,5 млн рублей.

На днях объявили победителей кинопремии «Сезар». Награду за лучший фильм взяла картина Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться».