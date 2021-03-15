Авиасообщение между Охой и Хабаровском возобновилось после года перерыва

Хабаровск, 15 марта. Самолеты из Охи в Хабаровск не летали на протяжении года из-за пандемии. С 15 марта авиасообщение, соединяющее самую северную часть Сахалина и материк, возобновилось.

Изначально авиасообщение между городами планировалось запустить летом прошлого года. Однако затем решение было отсрочено до 15 марта 2021 года. В понедельник в 13:00 (05:00 по московскому времени) из Охи вылетел первый за долгое время самолет в Хабаровск. В этот же день воздушное судно совершит обратный маршрут.

Латвия с 17 марта после годичного перерыва планирует возобновить авиасообщение с третьими странами. Одновременно с этим будет снят запрет на осуществление чартерных рейсов.