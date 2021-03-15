Немецкие ученые назвали пять «безобидных» симптомов рака

Берлин, 15 марта. Люди часто не обращают внимания на симптомы, сигнализирующие об онкологическом заболевании, рассказала специалист Центра профилактики рака Тереза Бартоломью.

Среди таких симптомов может быть постоянный кашель. В таком случае следует обратиться за помощью к врачу, так как непрекращающийся кашель может указывать на рак легких. Кроме того, частое проявление изжоги может быть признаком рака горла или гортани. А если изжога проявляется редко, то скорее всего она вызвана стрессом или неправильным питанием.

Специалист также посоветовала обратить внимание на родимые пятна, которые могут перерасти в злокачественную меланому. Вестником заболевания может стать зуд или жжение в области родинки. Еще одним симптомом раковой опухоли может быть кровь в стуле. Однако это также может быть вызвано геморроем или небольшим разрывом слизистой оболочки.

Группа ученых из США открыла уникальный пептид, способный бороться со злокачественными новообразованиями. Вещество способно улучшить методы лечения рака поджелудочной железы.