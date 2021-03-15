Православный пост может быть несовместим с вакцинацией от коронавируса

Москва, 15 марта. Дефицит белковой пищи в рационе человека может стать причиной неэффективного действия вакцины от коронавируса. Об этом заявили российские врачи.

Процесс выработки антител после прививки от COVID-19 напрямую зависит от реакции иммунной системы на препарат. Последняя не будет адекватной, если организм окажется в дефиците белка. Это вещество лучше всего синтезируется из животной пищи, которая запрещена в пост.

«У людей старшего возраста снижается способность к перевариванию и усвоению белка. Поэтому в их рационе обязательно должен быть именно животный белок», — предупредила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

Терапевт, пульмонолог Александр Карабиненко ранее предостерег от соблюдения Великого поста в пандемию COVID-19. Для сопротивления инфекции человеку необходимо правильное питание.