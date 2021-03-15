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Астрологи раскрыли сущность трех самых подлых знаков зодиака

Астрологи раскрыли сущность трех самых подлых знаков зодиака

Москва, 15 марта. Рожденные под одним из трех знаков зодиака, отличаются использованием любых грязных методов для достижения своих целей. Такие люди не мучаются угрызениями совести.

Третье место в рейтинге самых порочных и гадких знаков зодиака занимают Стрельцы. На первый взгляд они могут показаться очаровательными, добрыми и веселыми, но их настоящая сущность в любое время может выйти наружу. Представители этого зодиакального круга изобретательны в постели, азартны и эгоистичны. Они часто предаются своим удовольствиям и не могут себя ограничивать, поэтому назвать Стрельцов надежными и верными трудно.

Вторую строчку топ-3 занимают несдержанные и экспрессивные Овны. Они не отличаются чрезмерной злостью или жестокостью, но всегда становятся частью конфликтов и скандалов. Представители этого знака могут быть чрезмерно агрессивными и неспособными мирно разрешить ссору. Они быстро принимают решения, особо не советуясь с близкими. В семейных отношениях Овны могут стать тиранами.

Астрологи раскрыли сущность трех самых подлых знаков зодиака

Самым коварным и «грязным» знаком зодиака считаются Скорпионы. Их душой управляют «темные демоны», которые помогают совершать непристойные поступки, считают астрологи. Представители этого зодиакального круга мастерски владеют искусством манипуляции, подавления и принижения. Они с легкостью меняют партнеров и изменяют любящим их людям. Скорпионам свойственны агрессия и жестокость, которые необходимо контролировать.

Ранее астрологи назвали пять самых финансово успешных знаков зодиака в 2021 году. Ими стали Тельцы, Близнецы, Львы, Скорпионы и Рыбы.

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