Отец русскоязычного ученика рассказал о «беспределе» в латвийской школе

Рига, 15 марта. Школьная учительница отказалась принимать доклад ученика первого класса, поскольку он был подготовлен на русском языке. Инцидент произошел в Риге.

Местный житель рассказал на своей странице в Facebook, что его сыну задали выучить технологию производства хлеба. Эту тему учительница рассказывала на латышском языке, в связи с чем ученики должны были пересказать информацию на том же языке.

Отец первоклассника отметил, что его сын ответственно подошел к заданию и выучил тему. Однако учительница не стала принимать работу, поскольку она была сделана на русском языке.

«Сын вчера весь день самостоятельно готовился, учил текст, чтобы не читать по бумажке... И каков итог — она у него не приняла работу, он, видите ли рассказывал, о ней на русском языке! <…> Беспредел какой-то», — возмутился он.

Мужчина напомнил, что до седьмого класса дети могут использовать в школе удобный для них язык. Пользователи социальных сетей встали на сторону отца и согласились, что учительница не имела права отвергать доклад ребенка.

На Украине после принятия закона о переходе всех систем обслуживания и госучреждений страны на национальный язык начались массовые увольнения русскоязычных граждан. Только от Ужгорода до Славянска рабочие места потеряли несколько сотен человек.