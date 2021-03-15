Раскольники до полусмерти избили пожилого прихожанина храма УПЦ

Черновцы, 15 марта. Шесть последователей Православной церкви Украины (ПЦУ) напали на 63-летнего прихожанина Украинской православной церкви (УПЦ) Василия в селе Задубровка Черновицкой области.

Настоятель Свято-Михайловского храма иерей Виталий Дуров сообщил, что в день нападения пострадавший заступил на дежурство с 00:00 по Москве. Однако Василия отпустили домой, так как утром ему нужно было на работу.

«В 00:30 Василий вышел из храма. В 300 метрах от храма его встретил один из сторонников ПЦУ. Разгорелся словесный конфликт. Подошли еще пять человек, все молодые, до 20 лет», — рассказал Виталий.

Иерей добавил, что пожилой прихожанин получил множественные гематомы и сотрясение мозга. Настоятель храма в Задубровке также рассказал, что пострадавший — один из самых безобидных и скромных людей в селе, что делает нападение на Василия особенно циничным.

Это не единичный случай произвола, который учиняют сторонники ПЦУ. Недавно раскольники попытались штурмом захватить монастырь канонической Украинской православной церкви, но представителям УПЦ удалось дать отпор.