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Роналду может бесплатно уйти из «Ювентуса» по окончании сезона

Роналду может бесплатно уйти из «Ювентуса» по окончании сезона

Турин, 15 марта. Итальянский «Ювентус» может отпустить своего звездного нападающего Криштиану Роналду бесплатно. Это связано с высокой заработной платой португальца.

По контракту футболист получает 31 млн евро за сезон и является самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса». Руководство туринского клуба может расторгнуть соглашение с ними уже летом этого года. По данным СМИ, в этом случае «черно-белые» смогут сэкономить до 86 млн евро.

Контракт португальца с рассчитан до лета 2022 года. В сезоне 2020/2021 36-летний Роналду принял участие в 23 матчах Серии А, забил 23 мяча и сделал два голевых паса.

СМИ недавно уже сообщали о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» в конце этого сезона. Однако тогда речь шла о продаже игрока в другой клуб.

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