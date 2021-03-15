Роналду может бесплатно уйти из «Ювентуса» по окончании сезона

Турин, 15 марта. Итальянский «Ювентус» может отпустить своего звездного нападающего Криштиану Роналду бесплатно. Это связано с высокой заработной платой португальца.

По контракту футболист получает 31 млн евро за сезон и является самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса». Руководство туринского клуба может расторгнуть соглашение с ними уже летом этого года. По данным СМИ, в этом случае «черно-белые» смогут сэкономить до 86 млн евро.

Контракт португальца с рассчитан до лета 2022 года. В сезоне 2020/2021 36-летний Роналду принял участие в 23 матчах Серии А, забил 23 мяча и сделал два голевых паса.

СМИ недавно уже сообщали о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» в конце этого сезона. Однако тогда речь шла о продаже игрока в другой клуб.