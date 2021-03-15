Соискателей предупредили о всплеске мошенничества на сайтах с вакансиями

Москва, 15 марта. Мошенники вновь начали вести активную деятельность на сайтах объявлений с вакансиями. Об этом предупредили в пресс-службе московской полиции.

Сайты и группы в социальных сетях, где публикуются бесплатные объявления с предложениями о работе, попадают в поле зрения мошенников. Они предлагают соискателям дать прямые контакты работодателя за вознаграждение, но как только сумма поступает к ним на счет, они перестают выходить на связь.

«Кадровые и рекрутинговые агентства действительно не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование», — цитирует сотрудника в правоохранительных органах ТАСС.

Агентства получают деньги от работодателя, а не от соискателя. Сотрудничество с непроверенными организациями может привести к финансовым потерям. Поэтому тем, кто находится в поиске работы, советуют проверять информацию.

Число преступлений в Сети продолжает расти. В прошлом году фальшивомонетчики начали активно продавать поддельные купюры на одном из известных интернет-ресурсов. Самыми популярными у мошенников являются банкноты номиналом в 5000 и 1000 рублей.