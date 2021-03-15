Ветер стал причиной отключения света в 54 населенных пунктах Забайкалья

Чита, 15 марта. Жители 54 населенных пунктов Забайкальского края лишились энергоснабжения из-за сильного ветра. Соответствующее заявление сделал вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

Непогода нанесла большой ущерб электросетям и кровлям на территории всего края. Из-за этого 54 населенных пункта в десяти районах остались без электроэнергии. Сложнее всего дела обстоят в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края, заявил Гурулев в своем Telegram-канале.

Многие школы в пострадавших районах были вынуждены отменить учебные занятия. В связи с непогодой там действует режим ЧС, пишет RT.

Над ликвидацией последствий работают 30 аварийно-восстановительных бригад, более 120 человек и 40 единиц техники. Поддерживать подачу электричества в социально-значимые объекты будут с помощью передвижных дизельных станций.

В Иркутской области из-за непогоды в снежной ловушке оказались 13 туристов. Они отправились на Малое Море, расположенное недалеко от острова Огой. Из-за сильного ветра туристы не смогли своими силами добраться до берега.