Финансист Емельянов рассказал о тонкостях выгодной продажи доллара

Москва, 15 марта. Продавать доллары выгодно, когда курс начинает снижаться и во время роста цен на нефтепродукты. Об этом рассказал преподаватель Школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов.

Кроме того, на снижение курса валют может также повлиять положительное сальдо внешнеторгового баланса. По словам экономиста, это означает, что в страну поступает больше валюты, чем уходит, пишет «Прайм».

Если говорить о формате валютных инвестиций, то сбережения в сейфе или «под матрасом» не лучшая идея. Если нужно сохранить деньги и при этом получить прибыль, лучше всего открывать депозитные счета в банках или приобретать долговые обязательства, рассказал Емельянов.

Ранее экономист Михаил Хазин раскритиковал утверждения своего коллеги Андрея Кузнецова об обвале курса доллара по отношению к рублю к концу апреля 2021 года.