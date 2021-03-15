Постпред РФ при СЕ: уход России из организации приведет к выходу из конвенций

Москва, 15 марта. Уход России из Совета Европы грозит выходом из конвенций организации, заявил постпред РФ при СЕ Иван Солтановский. Конвенция о правах человека не станет исключением.

Всего насчитывается 200 конвенций и протоколов. Москва входит в 68 из них.

«Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс», — отметил дипломат в интервью «Независимой газете».

Кроме того, решение об исключении России из СЕ отразится и на участии страны в частичных соглашениях. Например, РФ придется расторгнуть соглашения по борьбе с коррупцией и совместном производстве фильмов.

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой считает, что Россия должна пересмотреть свою роль в Совете Европы. Он заявил, что Москва должна подготовиться к выходу из организации.