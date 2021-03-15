Рабинович: визит Китая в Крым стал ответом Украине по «Мотор Сич»

Киев, 15 марта. Депутат Рады Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым. Он считает, что так Пекин ответил Киеву на ситуацию с заводом «Мотор Сич».

Китай на протяжении долгого времени сохранял нейтралитет в ситуации с территориальной принадлежностью Крыма, отметил Рабинович. Однако после национализации Украиной завода «Мотор Сич» китайская сторона изменила свою позицию, считает депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Рабинович добавил, что во время поездки в Крым представители Пекина договорились о сотрудничестве с местными бизнесменами в сфере туризма. Китайская сторона заявила о готовности инвестировать в курортный бизнес полуострова.

Завод «Мотор Сич» является крупным производителем двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Инвесторы из Китая на протяжении нескольких лет вкладывали в него средства. Однако в марте Киев решил национализировать завод, лишив на него прав китайскую компанию Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

Одним из участников китайской делегации в Крыму стал глава Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай. Иностранные инвесторы готовы вернуться на полуостров через десять дней, чтобы заключить соглашения о сотрудничестве. Во время подготовки к поездке Пекин понимал, какой будет реакция Киева на визит делегации в Крым. Своим решением китайская сторона показала, что «накажет» Украину за самоуправство в ситуации с «Мотор Сич».