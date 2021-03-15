Гидрометцентр РФ рассказал о погодных изменениях в ряде регионов

Москва, 15 марта. Температура в Москве, Амурской области и Хабаровском крае будет выше климатической нормы на 5-12 градусов с начала ближайшей рабочей недели.

Днем в столице воздух прогреется до пяти градусов тепла, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Амурской области и Хабаровском крае, по его словам, установится «исключительно» теплая погода. Температурные показатели достигнут плюсовых значений до отметки в 10-12 градусов.

Недавно Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в Средней Сибири и Дальневосточном федеральном округе. По его словам, отклонения от климатической нормы со знаком плюс в Забайкальском каре будут на уровне 12 градусов.