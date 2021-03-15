Сезон лесных пожаров начался в Еврейской автономной области

Биробиджан, 15 марта. Первый в этом году лесной пожар зафиксирован в Еврейской автономной области (ЕАО). Его площадь составила семь гектаров, сообщили в Авиалесоохране.

Множественные точки возгорания были обнаружены на территории Китая и ЕАО. Дым от лесных пожаров распространился на город Благовещенск и другие близлежащие населенные пункты.

«На 00:00 мск 15 марта на территории Российской Федерации действовало три лесных пожара на площади 34 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе два пожара на землях лесного фонда на площади 27 га (Хабаровский край); один пожар на землях лесного фонда на площади 7 га (Еврейская АО). На тушении задействовано 60 человек и 15 единиц техники», — говорится в сообщении.

В Авиалесоохране сообщили, что накануне сезон пожаров открылся также в Хабаровском крае. По заявлению правительства региона, возгорание площадью около 20 гектаров произошло на территории Кур-Урмийского лесничества.