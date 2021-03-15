Минздрав Украины расширил список «оранжевых» карантинных областей

Киев, 15 марта. «Оранжевая" эпидемическая зона на Украине пополнилась 11 регионами. Распространение коронавируса в стране набирает обороты, сообщили в минздраве государства.

Участившиеся случаи госпитализации вынудили украинское министерство здравоохранения внести новые регионы в «оранжевую» зону карантина. Новый уровень опасности присвоили Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областям и Киеву.

«Оранжевый» уровень вводится в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией. Порог «оранжевой» зоны составляет от 120 больных на 100 тыс. населения за две недели для районов и городов где проживает более 70 тыс. жителей. Также область попадает в эту зону, если и в больницах заполнено от 50% до 75% мест.

Следующая степень ограничительных мер — «красная». В последней по-прежнему остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Ее вводят, если заполнено более 75% коек в течение пяти дней подряд в учреждениях здравоохранения региона, а также если количество инфицированных увеличивается в пять раз.

Остальные регионы — в «желтой» зоне карантина. В наиболее благоприятной — «зеленой» — зоне по-прежнему нет ни одной области.

Ранее украинский кабмин сообщал о возможности нового локдауна в стране. Причиной этому послужило недоверие жителей Незалежной к вакцине Covishield.