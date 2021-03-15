Антитела к коронавирусу нашли у половины населения крупных городов России

Санкт-Петербург, 15 марта. Антитела к COVID-19 выявлены в организме 53,4% жителей крупных городов России. Об этом свидетельствуют результаты исследования на соответствующую тему.

Исследование проводилось специалистами из Европейского университета в Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико», НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ и компании «Полиметалл». В ноябре прошлого года иммунитет к коронавирусу был обнаружен лишь у четверти населения России. Однако за зимний период их число выросло почти вдвое, передает газета «Известия».

Специалисты сопоставили данные по распространению вируса в крупных российских городах и особенности внутренней мобильности населения разных субъектов страны. Они пришли к выводу, что Петербург можно расценивать в качестве модельного города с точки зрения наличия у людей антител к COVID-19.

Ученые Роспотребнадзора ранее представили первый тест для определения количества коронавируса в биоматериале. С его помощью медики смогут прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания.