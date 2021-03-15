Киркоров бурно отреагировал на необычное имя дочери Нюши

Москва, 15 марта. Двухлетнюю дочь певицы Нюши зовут Симба. Эта новость поразила короля поп-сцены Филиппа Киркорова в эфире передачи «Маска» на телеканале НТВ.

Телеведущая Регина Тодоренко в попытке угадать участника шоу, скрытого под костюмом, задала вопрос. Она поинтересовалась, в каких отношениях персонаж с королем Львом. Ей ответили, что в хороших, тогда Тодоренко сделала вывод и заявила, что дочку участницы зовут Симба. Здесь в диалог вступил Киркоров и переспросил, точно ли он услышал имя девочки.

«Серьезно? Ребенка назвали Симбой? Да ладно!» — воскликнул певец.

Шокированного Киркорова поспешили заверить, что так и есть. К разговору подключился шоумен Александр Ревва.

«Симба Игоревна», — пояснил артист.

«Вы серьезно сейчас? В потрясении каком-то сейчас… Симба», — поделился впечатлениями поп-король.

Нюша долгое время скрывала имя своей дочери, которую родила в 2018 году. Когда общественность узнала, что девочку назвали Симбой, то осудила певицу. Артистка же рассказала, что они с мужем, президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым, очень любят мультик «Король Лев».

Пользователи Сети критикуют Нюшу не только за выбор имени для дочери, но и за поведение в соцсетях. Но певица дерзко ответила хейтерам, которые призвали ее не выкладывать в интернет откровенные фото.