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Киркоров бурно отреагировал на необычное имя дочери Нюши

Киркоров бурно отреагировал на необычное имя дочери Нюши

Москва, 15 марта. Двухлетнюю дочь певицы Нюши зовут Симба. Эта новость поразила короля поп-сцены Филиппа Киркорова в эфире передачи «Маска» на телеканале НТВ.

Телеведущая Регина Тодоренко в попытке угадать участника шоу, скрытого под костюмом, задала вопрос. Она поинтересовалась, в каких отношениях персонаж с королем Львом. Ей ответили, что в хороших, тогда Тодоренко сделала вывод и заявила, что дочку участницы зовут Симба. Здесь в диалог вступил Киркоров и переспросил, точно ли он услышал имя девочки.

Киркоров бурно отреагировал на необычное имя дочери Нюши

«Серьезно? Ребенка назвали Симбой? Да ладно!» — воскликнул певец.

Шокированного Киркорова поспешили заверить, что так и есть. К разговору подключился шоумен Александр Ревва.

«Симба Игоревна», — пояснил артист.

«Вы серьезно сейчас? В потрясении каком-то сейчас… Симба», — поделился впечатлениями поп-король.

Нюша долгое время скрывала имя своей дочери, которую родила в 2018 году. Когда общественность узнала, что девочку назвали Симбой, то осудила певицу. Артистка же рассказала, что они с мужем, президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым, очень любят мультик «Король Лев».

Киркоров бурно отреагировал на необычное имя дочери Нюши

Пользователи Сети критикуют Нюшу не только за выбор имени для дочери, но и за поведение в соцсетях. Но певица дерзко ответила хейтерам, которые призвали ее не выкладывать в интернет откровенные фото.

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