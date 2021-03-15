Волочкова призналась, что не знает адрес проживания дочери

Москва, 15 марта. Дочь Анастасии Волочковой Ариадна живет с отцом — экс-супругом балерины Игорем Вдовиным. Недавно они переехали в новую квартиру, однако адрес Волочковой не сообщили.

Танцовщица говорит, что Вдовин и его новая супруга препятствуют ее общению с Ариадной.

«Я сейчас даже не знаю, где она живет. Мой бывший муж и его женщина запретили дочери говорить, где эта квартира, которая за мои же деньги и снимается. Мне это неприятно. А он меня заблокировал и не идет на контакт», — прокомментировала ситуацию Волочкова.

Балерина признается, что сама была инициатором переезда дочери к отцу. Девочка поступила в престижный лицей, ей было удобнее жить в квартире Вдовина.

«Я сама настояла, ведь Игорь ранее видел ее раз в полгода. Я сказала: «Побудь отцом». Я хотела, чтобы дочь там пожила, посмотрела этот спектакль псевдосчастливой семьи и сама принял решение, где ей лучше и с кем», — сказала она.

При этом Волочкова ранее объяснила дочери, что не может посвящать ей все время. Ариадна с пониманием отнеслась к потребностям матери.

«Я сказала, что не могу быть все время рядом с ней. Я женщина, мне нужен мужчина. Я мечтаю выйти замуж и создать свою семью», — заявила танцовщица.

Недавно Волочкова поделилась с журналистами подробностями о своем новом избраннике. Балерина сообщила, что к ней вернулся бывший возлюбленный Олег, с которым она встречалась семь месяцев. Мужчина даже возил ее к своим родителям в Санкт-Петербург, однако о свадьбе речь не идет.