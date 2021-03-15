Сенатор Пушков высмеял сведения о «провале» вакцины «Спутник V»

Москва, 15 марта. Некоторые источники в Сети распространили информации о «сбое» препарата «Спутник V» как экспортного продукта. Эти заявления опроверг российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий заявил, что российская вакцина против коронавируса доказала свою эффективность в ходе клинических испытаний и на практике. Многие страны мира уже готовы начать вакцинацию своих граждан «Спутником V». Ряд государств уже делает это, несмотря на то, что препарат долго не признавали европейские страны.

«Ее ждут не дождутся во многих странах Европы, а всего в мире ее хотят использовать уже в 50 странах», — напомнил сенатор.

Пушков обратил внимание, что препарат от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca, который ранее активно советовали к использованию, является опасным. Прививочную кампанию вакциной остановили 13 стран. В последнее время все чаще появляются сообщения о случаях образования тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии у десятков привитых.

Однако сама компания неоднократно заявляла безопасности препарата. В последний раз это произошло накануне, когда разработчики в очередной раз попытались доказать, что побочные эффекты — это лишь досадное исключение.

«Полная «безопасность вакцины AstraZeneca» на фоне смертей и тромбозов — это людям пытаются внушить? Пол-Европы перестало ею пользоваться, в Еврокомиссии скандал, а компания отделывается дежурными отговорками», — заметил Пушков.

Сенатор обратил внимание на действия СМИ, властных органов Евросоюза, которые, по его мнению, тормозят темп борьбы с COVID-19. Публикация непроверенных сведений как о препарате AstraZeneca, так и о «Спутнике V» вводит людей в заблуждение и влияет на дальнейшее распространение коронавируса. Со слов сенатора, сама тема эффективности российской вакцины освещается в СМИ и социальных сетях сообщениях достаточно однобоко.

«Сбой также дали западные СМИ, которые долгие месяцы пытались оболгать российскую вакцину <…>. Сбой дала Еврокомиссия, приняв неверные решения, а теперь обвиняющая во всем компании AstraZeneca и Pfizer. И сбой дает предвзятое освещение темы, словно скопированное из эфира CNN по принципу: если факты противоречат концепции «сбоя», то тем хуже для фактов», — считает Пушков.

Данные, которые пытаются омрачить успех российских ученых и ставят под сомнение эффектность «Спутника V», распространяются и за рубежом, причем на высшем политическом уровне. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российский препарат от COVID-19 «гибридным оружием». Алексей Пушков, комментируя это заявление, предложил украинским политикам обратиться за помощью к психиатру.