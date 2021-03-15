Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде

Лос-Анджелес, 15 марта. Американская поп-певица Билли Айлиш удостоилась премии «Грэмми» в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за трек No Time To Die к фильму о Джеймсе Бонде.

Айлиш со своим музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом смогли превзойти таких именитых номинантов, как Tейлор Свифт, которая была номинирована за песню к мюзиклу «Кошки», британскую певицу Синтию Эриво с песней для картины «Гарриет», композиторов Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса. Певица разделила это торжество вместе со своим братом и О'Коннеллом.

Премьера киноленты о великом супершпионе британской разведки Бонде уже несколько раз переносилась по причине пандемии коронавируса. Сейчас планируется, что картина выйдет на большие экраны в октябре этого года.

«Грэмми» также удостоился казахстанский диджей Imanbek. Он получил награду за победу в категории «Лучший ремикс».