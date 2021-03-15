Тест для выявления количества коронавируса в биоматериале создали в России

Москва, 15 марта. Уникальный тест позволяет не только выявить сам коронавирус, но и его количество. Разработка принадлежит ученым Роспотребнадзора.

Новый тест позволит получить качественную и ранее неизвестную информацию о степени заразности заболевшего COVID-19. С его помощью медики смогут прогнозировать тяжесть и длительность заболевания, пояснила в беседе с «Известиями» глава научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яшина.

Определить количество коронавируса можно на примере любого биоматериала: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах. Кроме того, тест может быть использован для обнаружения частиц коронавируса на поверхностях, которых касался инфицированный.

Российский центр «Вектор» работает над новой вакциной от оспы, которая может получить регистрацию уже в этом году. Особенность препарата заключается в его безопасности для людей со слабой иммунной системой.