«Вектор» рассказал об испытаниях новой вакцины от оспы

Москва, 15 марта. Новая вакцина от оспы проходит клинические испытания. Ее разработчиком стал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Участниками исследования стали 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет. Регистрацию вакцины на основании итогов испытаний планируется осуществить уже до конца года, уточнил Роспотребнадзор в беседе с ТАСС.

Отличительная особенность новой вакцины заключается в повышенной безопасности. Ее можно будет использовать даже людям с ослабленным иммунитетом. Это стало возможным за счет генной инженерии, с помощью которой ученые «выключили» шесть опасных генов.

Натуральная оспа является единственной инфекцией, победа над которой была установлена с помощью вакцинации. Последний раз заболевание было выявлено в Сомали в 1977 году. В настоящее время право на хранение и исследование вируса есть только у российского центра «Вектор» и американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

«Вектор» является разработчиком вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Для массовой вакцинации препарат станет доступен в России со второй половины марта.