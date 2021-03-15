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«Вектор» рассказал об испытаниях новой вакцины от оспы

«Вектор» рассказал об испытаниях новой вакцины от оспы

Москва, 15 марта. Новая вакцина от оспы проходит клинические испытания. Ее разработчиком стал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Участниками исследования стали 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет. Регистрацию вакцины на основании итогов испытаний планируется осуществить уже до конца года, уточнил Роспотребнадзор в беседе с ТАСС.

Отличительная особенность новой вакцины заключается в повышенной безопасности. Ее можно будет использовать даже людям с ослабленным иммунитетом. Это стало возможным за счет генной инженерии, с помощью которой ученые «выключили» шесть опасных генов.

Натуральная оспа является единственной инфекцией, победа над которой была установлена с помощью вакцинации. Последний раз заболевание было выявлено в Сомали в 1977 году. В настоящее время право на хранение и исследование вируса есть только у российского центра «Вектор» и американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

«Вектор» является разработчиком вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Для массовой вакцинации препарат станет доступен в России со второй половины марта.

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