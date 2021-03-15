Зеленский посмертно наградил экстремистов за войну в Донбассе

Киев, 15 марта. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил боевиков добровольческих батальонов. Ими оказались участники запрещенных в РФ организаций «Правый сектор»1, ОУН1 и «Айдар».

Десятки военных преступников, участвовавших в карательной операции против населения Донбасса, получили награды от Зеленского. Именно батальоны украинских радикалов развязали в 2014 году войну в Донбассе. С того времени, по данным ООН, погибло 13 тыс. человек с обеих сторон.

Согласно указу, который президент Украины издал ко Дню добровольца, 67 боевиков, участвовавших в убийствах гражданского населения Донбасса, получили орден «За мужество» III степени, причем 64 из них — посмертно.

Недавно аналогичным орденом Зеленский наградил украинского националиста Виталия Маркива, который был представлен к суду в Италии за убийство журналистов в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.