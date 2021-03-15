Нидерланды временно отказались от применения вакцины AstraZeneca

Амстердам, 15 марта. Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca на две недели приостановлена в Нидерландах. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, благосостояния и спорта страны.

Такая мера принята в рамках предосторожности. У привитых AstraZeneca граждан обнаружили тромбозы, кровотечения. Некоторые прошедшие вакцинацию люди скончались или попали в больницу.

«Использование препарата будет приостановлено до 28 марта включительно», — говорится в сообщении Минздрава.

Компания AstraZeneca заявила о безопасности своего препарата, несмотря на ряд инцидентов. Разработчик опроверг высокий риск развития эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у пациентов.