Терапевт Кузьменко назвал частые причины плохого самочувствия весной

Москва, 15 марта. Межсезонье сопровождается перепадами температур, из-за чего человек может чувствовать недомогание. Самой частой причиной плохого самочувствия становится обычная простуда.

Люди часто шмыгают носом при нахождении на улице. В этом нет ничего опасного, поскольку так носовые пути пытаются согреться естественным способом. Беспокоиться стоит в том случае, если насморк сопровождается повышением температуры и другими простудными симптомами, пояснил врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко в беседе с радио Sputnik.

Если плохое самочувствие не выражается симптомами, то речь может идти о переутомлении. Иногда причина недомогания заключается в нехватке витаминов. Однако, отметил врач, не нужно надеяться на чудесное восстановление сил с помощью приема витаминов.

Диетолог Маргарита Королева предостерегла от попыток сесть на диету в весеннее время. В межсезонье организм человека становится уязвимым перед инфекциями, а стресс на фоне голодания может усугубить ситуацию.