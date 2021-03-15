Продажи российского внедорожника LADA 4X4 возобновились в Великобритании

Лондон, 15 марта. LADA 4X4 снова доступна для покупки в Соединенном Королевстве. Ранее реализация «Нивы» прекратилась в стране из-за экостандартов ЕС, однако из-за Brexit продажи возобновились.

Прямых конкурентов у отечественной «Нивы» на территории Британии нет. Продажи нового Suzuki Jimny прекратились в минувшем году по экологическим причинам. Кроме того, его ценник составлял от 15 499 фунтов стерлингов.

За стандартную трехдверную комплектацию LADA 4X4 в Соединенном Королевстве придется заплатить 14 900 фунтов стерлингов, что составляет порядка 1,52 миллиона рублей. Автомобиль вырос в цене примерно на 5000 фунтов стерлингов с 2010 года.

Ранее немецкая компания Lada Deutschland GmbH потребовала вернуть на европейский рынок российские автомобили. Она отметила, что машины доступны по цене, на них есть определенный спрос в Европе.