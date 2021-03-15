Партия Меркель стремительно теряет поддержку в ключевых регионах Германии

Правоцентристский Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель (ХДС) близок к тому, чтобы получить свои худшие результаты в юго-западных землях: Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Об этом свидетельствуют данные экзитпола ARD и ZDF.

Немецкие аналитики пристально следят за региональными выборами в преддверии всеобщих выборов 26 сентября, на которых будет выбран преемник Меркель.

«Это темный час для ХДС», — пессимистично описывает ситуацию газета Die Welt.

Поддержка ХДС в зажиточном и благополучном Баден-Вюртемберге упала до рекордно низкой отметки 23%. Еще пять лет назад партию поддерживали 27% местных жителей. Тем временем на первом месте в регионе обосновалась Партия зеленых с 31% голосов, что является ее лучшим результатом на всех региональных выборах.

Баден-Вюртемберг — единственная федеративная земля Германии, руководимая «зеленым» премьером Винфридом Кречманом. Он находится у власти с 2011 года. Теперь у него есть выбор, сохранить нынешнее коалиционное правительство с ХДС или создать новое с Социал-демократической партией (СДПГ) и Свободной демократической партией Германии (СвДП), каждая из которых получила около 10% голосов.

В Рейнланд-Пфальце ХДС занял второе место с 26% голосов. На прошлых выборах партия получила 32%. В регионе лидирует СДПГ с 34% голосов. Премьер-министр федеративной земли и член СДПГ Малу Дрейер намерена сохранить коалицию с СВДП и «зелеными», которые удвоили свой результат в сравнении с прошлыми выборами.

Тем не менее бюллетени продолжают подсчитываться, окончательные результаты все еще могут измениться. Однако если прогноз подтвердится, то это будет тревожным сигналом для ХДС перед сентябрьскими выборами.

На рейтингах ХДС сказался коррупционный скандал с медицинскими масками. Уже три депутата были вынуждены сложить свои полномочия из-за обвинений в попытках «нажиться на пандемии». Усиливает недоверие к ХДС и вялая кампания по вакцинации от коронавируса.

Немецкие журналисты считают, что недавние просчеты ХДС могут не только поставить под угрозу шансы партии остаться в правительстве на сентябрьских выборах, но и запятнать 16-летнее наследие Меркель.

«Кризисы всегда были ее (Меркель. — Прим. ФАН) величайшим часом. Но на этот раз она, похоже, не держит ситуацию под контролем», — пишет Spiegel.

Несколько дней назад вокруг лидера ХДС Армина Лашета разгорелся коррупционный скандал. Потенциального наследника Ангелы Меркель подвергли критике за сомнительные контракты на поставки защитных масок и спецкостюмов, пишет «Политика сегодня». Речь идет о сотрудничестве правительства земли Северный Рейн-Вестфалия, главой которой является Лашет, с производителем одежды Van Laack. Сотрудником фирмы является сын политика — Йоханесс.