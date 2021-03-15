ПФР назвал ближайшие даты повышения пенсий

Москва, 15 марта. Россиян ждут сразу три даты повышения пенсий в 2021 году. Подробно об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Первая из них наступит уже 1 апреля. Она коснется 3,9 миллиона россиян, получающих социальные пенсии. Их размер будет увеличен на 2,6%. Однако Минтруд РФ предлагал сделать повышение на 3,4%.

С 1 августа начинается перерасчет выплат работающим пенсионерам. Речь идет о повышении в рамках трех пенсионных коэффициентов. Стоимость одного коэффициента в этом году составляет 98,8 рубля.

С 1 октября ожидается увеличение выплат военнослужащим и приравненным к ним категориям россиян. Это свидетельствует о том, что пенсии военных пенсионеров вырастут на 3,7%.

ПФР начал помогать застрахованным гражданам собрать недостающие документы для сокращения сроков назначения пенсии. Для этого организация сама направляет запросы работодателям, в архивные учреждения и компетентные органы других государств.