Шойгу поздравил ГУМВС с 70-летием и отметил самоотверженность личного состава

Москва, 15 марта. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил ГУМВС с 70-летием и отметил, что профессионализм и самоотверженный труд личного состава способствует формированию имиджа РФ за рубежом.

Ветераны, командование и личный состав Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны надежно отстаивали интересы РФ за рубежом. Они эффективно реализуют политику военного и военно-технического сотрудничества с другими странами, заявил Шойгу в своем поздравлении.

Отдельно министр поблагодарил ветеранов, которые передают накопленный годами опыт молодым офицерам, за счет чего удается «сохранить неразрывную связь поколений». Также глава оборонного ведомства пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений.

Недавно военнослужащие Российской Федерации провели чемпионат по дзюдо в Приднестровье. Турнир прошел среди военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова.