Дочь супермодели Шейк и американского актера Купера начала учить русский язык

Нью-Йорк, 15 марта. Трехлетнюю Лею де Сьен звездные родители Ирина Шейк и Брэдли Купер отдали в школу, где малышка будет обучаться русскому языку.

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер Бредли Купер начали встречаться в 2015 году после расставания женщины с футболистом Криштиану Роналду. В 2017 году 21 марта у пары родилась девочка. Ребенка родители назвали Лея.

Пара рассталась в 2019 году. Девочка осталась жить с мамой, но и голливудский отец активно занимается воспитанием Леи. Недавно звездные родители записали трехлетнюю малышку в нью-йоркскую школу. Каждый четверг Лея изучает русский язык онлайн — из-за коронавирусных ограничений дети обучаются удаленно.

«У них три урока по 30 минут, у них очень хорошие учителя и очень много домашней работы, — объяснила Шейк время прямого эфира Vogue в Instagram.

Раньше модель упоминала, что хочет, чтобы ее дочь говорила не только на английском, но и на русском языке. Школа, которая обещает полное погружение в языковую среду и культуру, поможет Леи начать общаться с родственниками из России.

Шейк исключительно положительно отзывается о Купере, который прекрасно справляется с отцовскими обязанностями. После расставания бывшие возлюбленные оформили совместную опеку над дочерью.

Ирина Шейк родом из города Еманжелинска, что находится в Челябинской области. В 2007 году девушка переехала в Соединенные Штаты. Карьера супермодели пошла в гору после того, как ее фото разместили на обложке Sports Illustrated Swimsuit Edition.

Кем станет трехлетняя дочь Ирины Шейк и Бредли Купера, какую карьеру она выберет для себя, покажет время. Не исключено, что Лея пойдет по стопам своих звездных родителей: покорит мир кино или индустрию высокой моды. В российском шоу-бизнесе нередки случаи, когда появляются династии актеров, певцов, моделей.