Россия с 15 марта вводит новые пошлины на экспорт ячменя и кукурузы

Москва, 15 марта. Новые пошлины на экспорт продукции, вывозимой из РФ за пределы Таможенного союза, составляют 25 евро за тонну кукурузы и 10 евро за тонну ячменя. Изменения действуют с 15 марта.

Российское правительство полагает, что новые меры будут способствовать сокращению объемов экспорта и позволят переманить участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья другим государствам на экспорт сельхозтоваров с большой добавленной стоимостью. Пошлины будут действовать до 1 июня 2021 года.

Вырученные за счет пошлин средства будут возвращены в регионы РФ субсидиями производителям кукурузы, кормового ячменя, пшеницы и ржи. Помощь для субъектов будет распределяться в зависимости от объема произведенных товаров.

Отгрузки ячменя и кукурузы отечественными производителями резко увеличились за последнее время. По данным Российского зернового союза, с 1 по 10 марта суточные отгрузки кукурузы составили 35 тысяч тонн. В начале марта тот же показатель ячменя достиг 36 тысяч тонн.