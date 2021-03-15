Дешевые китайские игрушки могут убрать из оборота в России

Москва, 15 марта. Потенциально опасные игрушки для детей, реализуемые через зарубежные сайты, могут исчезнуть в России. Соответствующее заявление сделали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Комиссия намерена провести эксперимент на всей территории Евразийского экономического союза. В рамках этого исследования все игрушки, которые продаются на иностранных сайтах, должны будут документально подтвердить безопасность товаров. Эксперимент продлится с июля 2021 до конца 2022 года, передает газета «Известия».

Нововведение позволит убрать из оборота некачественную и опасную продукцию для детей. Чаще всего речь идет о товарах низкого ценового сегмента, производимых в Китае.

В Новосибирске по итогам 2020 года были наказаны 12 продавцов детских товаров. Реализуемая ими детская одежда и игрушки не прошли экспертизу безопасности Роспотребнадзора.