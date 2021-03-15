Российские врачи назвали рискующих заболеть алкоголизмом

Москва, 15 марта. Представители некоторых профессий подвержены алкоголизму. Кто находится в группе риска, рассказали врачи Ольга Коротина и Валентин Денисов-Мельников.

Будущими алкоголиками рискуют стать те, чья работа связана с проверяющей или контрольной деятельностью, тяжелым физическим трудом и частые посетители конференций, и музыканты. Для артистов употребление спиртного часто предписывается субкультурой, сообщили СМИ.

«Есть перечень профессий, отличающихся повышенной психологической сложностью. Это военные, водители. Представители артистической среды. Это все связано с тем, что не каждый человек может справиться со стрессом», — отметила Коротина.

Алкоголизму подвержены люди с психологическими проблемами или представители умственного труда. В группу риска попадают те, кто не чувствуют себя в «своей тарелке». Многим алкоголь помогает раскрепоститься, оправдаться. Впоследствии появляется зависимость, добавил психолог Денисов-Мельников.

Слова о пристрастии артистов к алкоголю подтверждает ситуация с известным певцом Юрием Шатуновым. Он любит выпить, но делает это редко, под определенные блюда и в небольших количествах. Несмотря на эту пагубную привычку, экс-солист «Ласкового мая» старается вести здоровый образ жизни.