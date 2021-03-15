Донецк, 15 марта. Колонна украинской техники в 2015 году в населенном пункте Константиновка наехала на мирных жителей, в результате чего погибла маленькая девочка. Ее звали Полина Старцева.

Донецкое гражданское общество и представители русской службы BBC в Донбассе «Свет» накануне годовщины трагического события провели траурное мероприятия в память о девочке, которая оказалась под колесами украинского БТР. Они возложили цветы на Аллее ангелов у памятника погибшим детям Донбасса.

В случае с Полиной Старцевой никакого расследования не проводилось, виновных не наказали. Вполне вероятно, тот водитель бронетранспортера находился в неадекватном состоянии, ведь такие случаи в рядах украинских войск случаются довольно часто.

Недавно офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), пребывая в состоянии алкогольного опьянения, протаранил истребитель МиГ-29 на аэродроме Васильков. Авария спровоцировала пожар, а сам водитель получил ушибы. По счастливой случайности обошлось без жертв.