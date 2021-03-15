Пушков сравнил российское и советское кино после выхода сериала «Угрюм-река»

Москва, 15 марта. Новая экранизация романа «Угрюм-река» вышла на Первом канале. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему не планирует смотреть сериал.

Парламентарий почитал отзывы на картину в Сети. Как оказалось, большинство россиян не оценили фильм и раскритиковали его. Главные замечания касались актерской игры, недостоверности сюжета и слабой работы сценариста.

Пушков после прочтения отзывов пришел к выводу, что портить впечатление о романе новой картиной не будет. По его словам, он больше не хочет смотреть на «ряженых актеров», которые «плохо играют людей «того времени».

«И вот в чем вопрос: почему же в советское время, когда вроде бы душила творческую мысль проклятая цензура, играли мощно и достоверно? А сейчас, когда твори, не хочу, фейк на фейке, а сильных, достойных картин очень немного» — задал вопрос сенатор на своих страницах в социальных сетях.

Роман «Угрюм-река» был написан Вячеславом Шишковым в 1928 году. В центре сюжета история семьи Громовых. Отец и сын влюбляются в роковую красавицу. Последний в итоге отправляется в опасный путь, чтобы выполнить поручение отца. Главные роли в фильме исполнили Александр Горбатов, Юлия Пересильд и Александр Балуев.

Горбатов недавно признался, что в свое время не дочитал книгу. Причиной стало то, что одну из главных героинь произведения убили.