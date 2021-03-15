Западные кинематографисты скопировали сюжеты семи советских фильмов

Москва, 15 марта. Некоторые популярные иностранные фантастические фильмы имеют много общего с картинами, снятыми в СССР. Многие эксперты указывают на эти сходства.

Советский режиссер Павел Клушанцев в 1957 году снял фильм об отправке человека в космос «Дорога к звездам». Часть кадров из этой картины была полностью скопирована создателями «Звездных войн» и «Космической одиссеи». Серебристые костюмы из советского фильма «Небо зовет» на долгое время закрепились в кинематографе.

Фильм 1961 года «Планета бурь» был куплен западными кинематографистами и смонтирован по-другому. После добавления ряда эпизодов на экраны вышла зарубежная картина «Путешествие на доисторическую планету». Продукт Одесской киностудии стал прототипом «Близких контактов III степени» Стивена Спилберга. «Туманность Андромеды» называют советской версией «Чужого». Фильмы, снятые в СССР, «Таинственная стена» и «Луна» также нашли отражение в мировом кинематографе.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко ранее раскритиковала китайскую версию фильма «А зори здесь тихие». Она посоветовала не трогать то, что нравится людям.