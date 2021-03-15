Вынесен приговор ветерану ВМФ США, который убил жену и прятал ее тело в холодильнике

Сан-Диего, 15 марта. Убивший жену ветеран ВМФ США Мэтью Салливан получил тюремный срок: от 16 лет до пожизненного заключения. Мужчина почти два года хранил тело супруги в морозильной камере.

Бывший военнослужащий из Калифорнии зарезал жену в 2014 году. Он скрывал ее тело в холодильнике почти два года. После этого мужчина сбросил ее труп в залив Сан-Диего, недалеко от их дома.

«Вердикт присяжных и доказательства на суде ясно показали, что Мэтью Салливан жестоко убил свою жену, очистил место убийства, а затем прятал тело в течение нескольких лет, — сказал вынесший приговор верховный судья Альберт Харутюнян. — Это почти сошло ему с рук, но его попытка спрятать тело на дне залива провалилась».

По словам прокурора Джилл Линдберг, Салливан мог нанести своей жене Элизабет пять ножевых ранений после того, как узнал о ее возможной измене. Американский ветеран скрывал тело 32-летней супруги в морозильной камере, однако в связи с переездом решил избавиться от него в заливе.

Matthew Sullivan, 35, was found guilty of second-degree murder for stabbing his wife, 32-year-old Elizabeth Sullivan, to death. Navy sailor who stabbed his 'cheating' wife to death and hid her body in his home for two years before dumping it in San Diego Bay pic.twitter.com/CExqzAOVw1 — spacewoman reporter (@SpacewomanR) March 14, 2020

Прокурор Линдберг добавила, что 36-летний ветеран убил жену, когда их дети были в соседней комнате. Салливан делал вид, что женщина бросила семью и уехала в неизвестном направлении. Тело Элизабет было найдено в заливе в 2016 году. Позже следователи обнаружили кровь под ковром в спальне и нож на чердаке.

Салливан прослужил в ВМФ США восемь лет и с почестями ушел в отставку в 2016 году. Его заграничные командировки включали службу на Ближнем Востоке.

В прошлом месяце сообщалось, что в США зафиксирован самый большой в истории прирост коэффициента убийств. Исследователи использовали выборку из 34 малых и крупных американских городов. За 2020 год прирост убийств в населенных пунктах по сравнению с 2019 годом составил более 1200.