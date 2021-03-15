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Вынесен приговор ветерану ВМФ США, который убил жену и прятал ее тело в холодильнике

Вынесен приговор ветерану ВМФ США, который убил жену и прятал ее тело в холодильнике

Сан-Диего, 15 марта. Убивший жену ветеран ВМФ США Мэтью Салливан получил тюремный срок: от 16 лет до пожизненного заключения. Мужчина почти два года хранил тело супруги в морозильной камере.

Бывший военнослужащий из Калифорнии зарезал жену в 2014 году. Он скрывал ее тело в холодильнике почти два года. После этого мужчина сбросил ее труп в залив Сан-Диего, недалеко от их дома.

«Вердикт присяжных и доказательства на суде ясно показали, что Мэтью Салливан жестоко убил свою жену, очистил место убийства, а затем прятал тело в течение нескольких лет, — сказал вынесший приговор верховный судья Альберт Харутюнян. — Это почти сошло ему с рук, но его попытка спрятать тело на дне залива провалилась».

По словам прокурора Джилл Линдберг, Салливан мог нанести своей жене Элизабет пять ножевых ранений после того, как узнал о ее возможной измене. Американский ветеран скрывал тело 32-летней супруги в морозильной камере, однако в связи с переездом решил избавиться от него в заливе.

Прокурор Линдберг добавила, что 36-летний ветеран убил жену, когда их дети были в соседней комнате. Салливан делал вид, что женщина бросила семью и уехала в неизвестном направлении. Тело Элизабет было найдено в заливе в 2016 году. Позже следователи обнаружили кровь под ковром в спальне и нож на чердаке.

Салливан прослужил в ВМФ США восемь лет и с почестями ушел в отставку в 2016 году. Его заграничные командировки включали службу на Ближнем Востоке.

В прошлом месяце сообщалось, что в США зафиксирован самый большой в истории прирост коэффициента убийств. Исследователи использовали выборку из 34 малых и крупных американских городов. За 2020 год прирост убийств в населенных пунктах по сравнению с 2019 годом составил более 1200.

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