Американский кардиолог Синатра раскрыл полезные свойства воды

Вашингтон, 15 марта. Регулярное обильное питье является одним из эффективных способов снижения кровяного давления. Об этом заявил кардиолог из США Стивен Синатра.

Повышенное давление приводит к увеличению нагрузки на сердце, заставляет артерии сужаться. Недостаток влаги в организме усугубляет этот процесс. При склонности к гипертонии стоит пить больше воды, подчеркнул врач.

При нехватке жидкости организм пытается сам себя ей обеспечить. Организм удерживает натрий и закрывает капилляры, из-за чего растет давление. Сама по себе вода облегчает работу сердца и доставку кислорода в разные части тела.

Рецензенты отмечают, что моментально снизить давление таким образом вряд ли получится. Но пить пару стаканов воды в день можно для профилактики обезвоживания и проблем с сосудами, гипертонии.

Ранее врачи из Гарвардского университета рассказали о профилактике инсульта. Медики рекомендуют сократить в рационе соли, колбасы, копчености и чипсы.