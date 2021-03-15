Юрист Штовичек заступился за российских спортсменов после допингового скандала

Москва, 15 марта. Спортсменов из РФ продолжают наказывать только потому, что они российские. Об этом заявил чешский эксперт по спортивному праву, юрист Ян Штовичек.

Неправильно наказывать всех за грехи отдельных людей, заметил специалист. Он выразил сожаление, что спортсмены из России спустя шесть лет после допингового скандала продолжают расплачиваться, и «всех стригут под одну гребенку», оказывая на атлетов огромное давление, сообщило издание Aktuálně.

«Соглашусь с тем, что проблема кроется как раз в этом: не в спортсменах и командах, а в руководстве. Им помогло бы сделать ставку на какого-нибудь человека известного в спортивном мире и политически независимого. Может, на какого-нибудь успешного олимпийского чемпиона. Пусть он станет новым лицом российской борьбы с допингом», — заявил Штовичек.

Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян ранее предложил с юмором отнестись к запрету использования песни «Катюша» на Олимпийских играх в Токио. Он выступил с инициативой выдвинуть на рассмотрение МОК «Песню про зайцев».