Российские кардиологи рассказали о симптоматике инфаркта

Москва, 15 марта. Сильная боль за грудной клеткой в области сердца, проблемы с дыханием или удушье, головокружение, а также панические атаки могут быть симптомами инфаркта миокарда.

Статистика показала, что в 13 процентах случаев острый инфаркт имеет летальный исход, поэтому важно быть осведомленным о симптомах болезни. Инфаркт миокарда — очень опасное состояние, вызванное гибелью клеток сердечной мышцы в результате внезапного прекращения кровоснабжения.

Самый характерный симптом — сильные боли в области сердца, иногда может отдавать в левую руку или в нижнюю челюсть. Другим признаком надвигающейся беды являются проблемы с дыханием или удушье. Если у человека кружится голова — это также может указывать на возможный сердечный приступ. Изредка на ранней стадии инфаркта больной испытывает необъяснимый страх, который может перерасти в паническую атаку.

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