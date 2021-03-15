Чаепитие после обеда может стать причиной проблем со здоровьем

Москва, 15 марта. Некоторые послеобеденные привычки могут быть опасны для здоровья человека. Об этом предупредило польское издание Wirtualna Polska.

Сон после трапезы может стать причиной нарушения пищеварения. Горизонтальное положение тела после сытного обеда приводит к появлению метеоризма и запора. В связи с этим время после еды лучше провести за чтением книги или просмотром сериала.

Чай на полный желудок затрудняет усвоение некоторых питательных веществ и минералов, в особенности железа. Из-за низкого уровня pH этот напиток негативно сказывается на переваривании белков и углеводов. Чай после обеда лучше заменить травяным настоем.

Физическая активность после плотного приема пищи может привести к несварению и боли в желудке. Промежуток между тренировкой и обедом должен составлять несколько часов.

Врач-валеолог Надежда Чернышова ранее рассказала, как избежать переедания. Специалист посоветовала сократить порции, не есть перед телевизором и стараться медленнее и тщательнее пережевывать пищу.