Глава Минтруда Франции ушла на самоизоляцию из-за подтвержденного COVID-19

Париж, 15 марта. Результаты теста на коронавирус главы Министерства труда Франции показали положительный результат. Такое заявление сделала сама Элизабет Борн в своих соцсетях.

Министр отметила, что, несмотря на заражение, состояние у нее хорошее. Борн призвала всех граждан Франции позаботиться о здоровье и безопасности, передает RT.

«Получен положительный результат теста на COVID-19, но я продолжу выполнять свои обязанности удаленно», — написала Борн на своей странице в Twitter.

Недавно сообщалось, что мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал власти Франции разрешить ввоз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Он мог сам обеспечить закупку препарата для города, но решил попросить разрешения у французских властей.