Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России

Пекин, 15 марта. Китайские аналитики рассказали о неприятностях, которые возникнут у Японии при попытке блокировать ВМФ России на Дальнем Востоке и Курильские острова.

Спор из-за Курильских островов привел дипломатические отношения России и Японии в тупик: страны уже долгое время не могут прийти к мирному соглашению. Токио, чтобы разрешить многолетний территориальный спор, попытался пригрозить Москве.

«В Японии предложили отрезать Курильские острова от остальной части России, а также заблокировать подходы к ним для российского ВМФ», — цитирует «ПолитРоссия» авторов издания Sohu.

Аналитики из Китая пришли к обоюдному мнению, план более чем рискован и может обернуться серьезными последствиями для страны. Токио стремится как можно скорее разрешить вопрос с Курилами в свою пользу. Однако предлагаемая блокада вряд ли принесет японской стороне желаемые плоды, считают китайские эксперты. Военные Японии, по их словам, не смогут помешать работе главных портов Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

«При этом нужно понимать, что крупные российские базы находятся неподалеку от Китая и если Япония действительно направит в этот регион свои корабли, то Пекин едва ли останется в стороне от происходящего», — утверждают китайские аналитики.

По мнению экспертов, Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России даже теоретически. При подобном сценарии Россия использует ракеты, а Китай едва ли будет рад провокациям японского флота, считают авторы Sohu.

«Япония, будучи проигравшей стороной во Второй мировой, потеряла право на Курилы», — отметили эксперты.

России есть чем ответить на провокации японской стороны. Недавно к Японскому морю направились два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Занервничав, Токио отправил для перехвата свои военные самолеты. Оттого напряженность в регионе возросла еще больше.

Настрой властей Японии не может не беспокоить: в последнее время страна резко увеличила финансирование военной сферы, что может свидетельствовать о ее агрессивных намерениях. Китайские аналитики рассказали, удастся ли Токио отобрать у России Курильские острова силой.