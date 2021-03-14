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Экономика

Хлеб на Украине в середине весны может подорожать еще на десять процентов

Хлеб на Украине в середине весны может подорожать еще на десять процентов

Киев, 14 марта. Хлебобулочные изделия снова подорожают на Украине. Об этом сообщил советник президента по стратегическому развитию Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа.

Это событие связано с резким снижением производства муки в стране. За январь 2021 года аграрии выпустили на рынок всего 85 тонн муки. Этот объем стал самым маленьким показателем за последние 20 лет.

«Экспорт уже где-то в полтора раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года, то есть ежемесячные объемы экспорта падают. Относительно муки, насчет хлеба — возможно, еще к середине весны будет рост в пределах от пяти до десяти процентов», — заявил Лапа.

Институт демографии и социальных исследований Украины ранее обнародовал статистику, которая подтверждает, что Незалежная является самой бедной страной в Европе. Больше половины украинцев живут за чертой бедности.

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