Анфиса Чехова ответила поклонникам на упреки в использовании фотошопа

Москва, 14 марта. Телеведущую Анфису Чехову засыпали обвинениями в использовании фотошопа, с помощью которого она якобы корректирует свое тело. Причиной стал ее снимок со Станиславом Садальским.

Артистка записала видеообращение, в котором подробно ответила на критику пользователей Сети. Предметом обсуждения стал снимок с шоу «Привет, Андрей!», который обнародовал актер Станислав Садальский. На фотографии Чехова выглядит довольно крупной и сильно отличается по комплекции от того, как выглядит в своем профиле в Instagram. Критики даже не поленились и сделали наглядный коллаж, поставив рядом два снимка.

«Видео специально для тех 500 человек, которые мне прислали в директ этот обличительный коллаж... Я ни в коем случае не оправдываюсь. Я хочу остановить этот безумный коллажный спам и заодно объяснить всем, кто не в курсе, насколько обманчивы бывают фотографии», — написала Анфиса Чехова в Stories.

Она пояснила, что ракурс и поза в фотографии решают все. Человек визуально будет значительно стройнее, если снять его немного сверху, но тогда станут короче ноги. Сделанный же снизу кадр их удлинит, но и покажет второй подбородок, даже если в жизни его и нет. Звезда посоветовала никогда не вставать с краю и не выходить вперед на групповых фото.

Ранее Анфиса Чехова сделала селфи с солистом музыкальной группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Звезда призналась, что с самого детства была фанаткой певца.