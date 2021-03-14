Диджей из Казахстана Imanbek получил «Грэмми» за ремикс песни Roses

Лос-Анджелес, 14 марта. Национальная академия искусства и науки звукозаписи США удостоила 20-летнего Иманбека Зейкенова премии «Грэмми». Он получил награду за победу в категории «Лучший ремикс».

Его версия песни Roses была признана лучшим ремиксом года. Она пользовалась большой популярностью среди пользователей соцсетей, включая TikTok.

Во время получения статуэтки Зейкенов поблагодарил своих близких за поддержку. Он сказал спасибо родителям, своей команде, лейблу, менеджеру и организаторам церемонии «Грэмми».

Оригинальная версия песни Roses была записана в 2016 году. Вместе с Зейкеновом за победу в категории «Лучший ремикс» боролись Rac, Morgan Page, Louie Vega и Bazzi vs. Haywyre.