ВОЗ сообщила о 461 тыс. заражений коронавирусом в мире за прошедшие сутки

Женева, 14 марта. Общее количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 119,22 млн. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов возросло на 8,4 тыс. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 скончалось 2,64 млн человек, передает RT. По статистике ВОЗ, большинство случаев заражения за прошлые сутки пришлось на Северную и Южную Америки (205 572). Второе место занимает Европа (176 241), на третьем расположилась Юго-Восточная Азия (31 601).

Днем ранее ВОЗ зафиксировала больший прирост инфицированных. По данным организации, 13 марта было зафиксировано около 492 тыс. случаев заражения коронавирусом.